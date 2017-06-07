Х. Мартинес может пропустить часть предсезонной подготовки «Баварии»

Травма защитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса может оказаться более серьёзной, чем предполагалось изначально, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, Мартинес наверняка пропустит начало предсезонной подготовки немецкого гранда, а также не сможет принять участие в сборе в Китае.
28-летний испанский футболист получил перелом ключицы во время прогулки в горах у себя на родине. В результате он пропустил концовку минувшего сезона.
В последнем сезоне Мартинес принял участие в 25 матчах чемпионата Германии, забив один гол и став автором одной результативной передачи.