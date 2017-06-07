Лучший игрок сезона в составе «Химок» Казаев перешёл в «Тосно»

Новичок российской Премьер-Лиги «Тосно» усилился полузащитником «Химок». Речь идёт о 25-летнем Яне Казаеве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
«Между нашим клубом и «Тосно», по итогам минувшего сезона получившим право на выступление в Российской футбольной Премьер-Лиге, достигнуто соглашение о переходе полузащитника в команду из Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Болельщики «Химок» признали Казаева лучшим игроком клуба по итогам сезона-2016/17 ФНЛ. На счету хавбека 8 голов в 36 матчах.
Ян Казаев ранее уже выступал в составе «Тосно». В сезоне-2013/14 он провёл за чёрно-бело-зелёных 17 матчей и забил два мяча.