Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер назначен капитаном национальной команды на Кубке конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. Об этом говорится на официальном сайте немецкого футбольного союза.
«Дракслер будет капитаном сборной. В матче с Данией он брал на себя игру, ответственность, вёл команду за собой», — отметил главный тренер Йоахим Лёв.
На Кубке конфедераций сборная Германии сыграет в группе В вместе с Камеруном, Чили и Австралией. Расписание матчей можно посмотреть на «Чемпионате»
Дракслер: на Кубке конфедераций постараюсь доказать свои лидерские качества