Заксобрание Петербурга утвердило ограничение продажи алкоголя во время КК-2017

Городской парламент Санкт-Петербурга сегодня проголосовал за ограничение продажи алкоголя в дни Кубка конфедераций. Как сообщает «Фонтанка», документ, ограничивающий продажу алкоголя в дни проведения турнира, утверждён в первом чтении законодательным собранием Петербурга.
Законопроект предполагает, что в дни соревнований и за день до них будет запрещена розничная продажа спиртного в стеклянной таре в магазинах и ресторанах, находящихся в радиусе 2 км от стадиона «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове.
По оценке комитета по потребительскому рынку Смольного, ограничения коснутся 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Торговые точки не смогут реализовывать спиртное в стеклянной таре в общей сложности восемь дней.