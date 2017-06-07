Мелкадзе: на переходе в «Тосно» сказалось, что Парфёнов и Бесчастных спартаковцы

Нападающий Георгий Мелкадзе, который на правах аренды перешёл из «Спартака» в «Тосно», рассказал, как возник вариант с переходом в клуб из Ленинградской области.
«Вариант с «Тосно» возник по окончании сезона, когда мне позвонил Владимир Евгеньевич Бесчастных. Он предложил перейти в «Тосно» в аренду, и я с удовольствием согласился. С этим тренером мне довелось проработать в академии много времени, и с отличным настроением я принял предложение. Сказалось то, что и Парфёнов, и Бесчастных – спартаковские люди, а я – воспитанник «Спартака». Я и подумал, что «Тосно» — очень хороший вариант для аренды.
Считаю, что этот год — самый важный в моей карьере, он сейчас наступает, надо максимально себя проявить на высоком уровне.
По силам ли «Тосно» снова победить «Спартак»? (Клуб уже обыгрывал «Спартак» в Кубке России в 2014 году. — Прим. «Чемпионата».) Конечно, по силам, почему нет. Считаю, что любая команда РФПЛ может обыграть любую. Главное команде на поле быть единым целым, вот это важно", — цитирует форварда пресс-служба «Тосно».