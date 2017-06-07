Капитан «Енисея» Иванов перейдёт в «Урал»

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Енисея» Егор Иванов продолжит карьеру в «Урале». В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провёл в Футбольной национальной лиге 31 матч, в которых отметился одним забитым голом.
Иванов является воспитанником омского футбола, ранее выступал за молодёжную команду ЦСКА. За красноярскую команду выступает с 2011 года.
В минувшем сезоне «Енисей» занял в ФНЛ третье место и участвовал в стыковых матчи за право перейти в РФПЛ, однако по сумме двух встреч уступил тульскому «Арсеналу».
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