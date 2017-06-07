Адамс: покупка «Арсеналом» Озила у «Реала» была оскорблением Уилширу

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс, возглавляющий ныне «Гранаду», считает, что «канониры» не должны были покупать у мадридского «Реала» полузащитника Месута Озила. Футболист сборной Германии пополнил ряды английской команды летом 2013 года.
«Покупка Озила у «Реала» была оскорблением Джеку Уилширу, который так же силён. На месте Уилшира я бы позвонил главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру и сказал бы ему: «Какого дьявола ты тратишь на футболиста € 45 млн, когда я в состоянии демонстрировать такую же сильную игру», — приводит слова Адамса Evening Standard.
Венгер: Алексис и Озил покинут «Арсенал» летом, только если мы найдём замену