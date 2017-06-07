«Шальке-04» предложил Горецке € 8 млн в год, чтобы удержать его в своих рядах

Руководство «Шальке-04» не жалеет усилий, чтобы удержать в своих рядах полузащитника Леона Горецку, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, гельзенкирхенский клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 8 млн в год, чтобы он не думал о смене клубной прописки. В данный момент 22-летний футболист получает € 3 млн в год.
В услугах Горецки заинтересован не один ведущий клуб Европы. Немецкие СМИ, в частности, писали о заинтересованности мюнхенской «Баварии». Действующий контракт игрока с «Шальке-04» в силе до лета 2018 года.
Горецка опроверг информацию о договорённости с «Баварией»