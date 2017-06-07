«Динамо» вышло из отпуска и проводит первую тренировку

В среду, 7 июня, футболисты московского «Динамо» вышли из отпуска и приступили к подготовке к предстоящему сезону в Премьер-Лиге.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв, сегодня весь состав, кроме уехавших в сборные футболистов Фатоса Бечирая и Себастьяна Хольмена, тренируется на базе в Новогорске. Кроме того, возвращение Алексея Ионова, у которого закончилась аренда в ЦСКА, планируется завтра.
«Динамо» по итогам прошлого сезона заняло первое место в ФНЛ и обеспечило себе право участвовать в РФПЛ в сезоне-2017/18.
«Динамо» проведёт сборы в Болгарии и Австрии