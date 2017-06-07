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Руководство «Арсенала» уверено в том, что сможет сохранить Бельерина

7 июня 2017, среда. 17:19. Футбол

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин с большой долей вероятности не сменит клуб в летнее трансферное окно. Руководство «Арсенала» уверено, что сможет сохранить Бельерина, утверждает Sky Sports.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Бельерин достиг соглашения с «Барселоной» и собирается на этой неделе поговорить с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером на предмет перехода в каталонский клуб.

Действующий контракт 22-летнего Бельерина с лондонским «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.

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Акционер «Арсенала» Алишер Усманов говорит, что продлившему контракт Венгеру нужна поддержка боссов клуба. И, соответственно, трансферы.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Лондон Эктор Бельерин Трансферы
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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