Варди из-за травмы не поможет сборной Англии в матчах с Шотландией и Францией

Нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди получил травму на тренировке национальной команды. О характере повреждения нет информации, но официальный сайт Футбольной ассоциации Англии сообщает, что в качестве меры предосторожности Варди покинул расположение сборной и не сыграет в матчах с Шотландией и Францией.
Сборная Англии 10 июня встретится с командой Шотландии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года, а 13 июня «три льва» проведут товарищескую игру со сборной Франции.
Тренерский штаб англичан решил не вызывать в команду на место Варди другого игрока.