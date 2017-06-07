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Варди из-за травмы не поможет сборной Англии в матчах с Шотландией и Францией

7 июня 2017, среда. 20:22. Футбол

Нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди получил травму на тренировке национальной команды. О характере повреждения нет информации, но официальный сайт Футбольной ассоциации Англии сообщает, что в качестве меры предосторожности Варди покинул расположение сборной и не сыграет в матчах с Шотландией и Францией.

Сборная Англии 10 июня встретится с командой Шотландии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года, а 13 июня «три льва» проведут товарищескую игру со сборной Франции.

Тренерский штаб англичан решил не вызывать в команду на место Варди другого игрока.

Источник: TheFA Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Франции — Футбол Сборная Шотландии - Футбол Джейми Варди Травмы — футбол ЧМ-2018
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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