Уолкер: слухи об уходе из «Тоттенхэма» меня совсем не отвлекают

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кайл Уолкер признался, что его не беспокоят слухи о возможной смене команды в летнее трансферное окно.
«Слухи об уходе из „Тоттенхэма“ меня совсем не отвлекают. Понимаете, когда клубный сезон заканчивается и ты приезжаешь в сборную, в голове появляется немного свободного места. Сейчас я игрок сборной Англии, и я полностью сосредоточен на ближайшем матче, в котором мы должны одержать победу.
Могу ли я ответить, где буду играть в следующем сезоне? Нет, не могу", — цитирует Уолкера Sky Sports.
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