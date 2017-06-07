Сон Хын Мин: игроки «Тоттенхэма» по-прежнему голодны до успеха

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин отметил, что игроки «шпор» должны сделать правильные выводы из минувшего сезона.
«Есть множество вещей, которые мы должны изучить. У нас были отличные матчи, но были и не самые удачные игры. Как и у меня лично, так и у всей команды. Нужно извлечь из этого урок.
Мы всё ещё молодая команда, и мы по-прежнему голодны до успеха. Я вижу на каждой тренировке, что все испытывают азарт и очень хотят проявить себя. Это очень важно для нашего будущего", — цитирует игрока официальный сайт «шпор».
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