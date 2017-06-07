Каррагер: Старридж спрашивал, почему я сказал, что «Ливерпулю» надо продать его

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал о своей беседе с форвардом мерсисайдцев Дэниелом Старриджем.
«У меня есть смешная история. Меня она скорее порадовала. Как только я сел в самолет перед полетом в Австралию на матч с „Сиднеем“, то понял, что Старриджу некомфортно рядом со мной. Уже в Австралии, когда игра закончилась и рядом никого не было, он спросил: „Почему ты сказал, что “Ливерпуль» должен продать меня?!" Я ответил: «О, как откровенно! Ну а что им ещё делать?»
Он был не слишком доволен, что я это сказал, но я считаю, что игрок такого класса должен либо играть в основе, либо менять команду. Если бы я был Старриджем, то не хотел бы сидеть на скамейке", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.