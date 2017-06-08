«Севилья» официально объявила о назначении Бериццо на пост главного тренера

Новым главным тренером «Севильи» стал Эдуардо Бериццо, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с аргентинцем подписан на два года. В ближайшее время состоится презентация 47-летнего специалиста.
Предыдущим наставником «Севильи» был Хорхе Сампаоли, который на днях возглавил сборную Аргентины. В прошлом сезоне он привёл андалусийцев к четвёртому месту в испанской Примере.
Бериццо в сезоне-2016/17 возглавлял «Сельту». Под его руководством команда заняла 13-е место в чемпионате Испании, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.