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«Севилья» официально объявила о назначении Бериццо на пост главного тренера

8 июня 2017, четверг. 03:38. Футбол

Новым главным тренером «Севильи» стал Эдуардо Бериццо, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с аргентинцем подписан на два года. В ближайшее время состоится презентация 47-летнего специалиста.

Предыдущим наставником «Севильи» был Хорхе Сампаоли, который на днях возглавил сборную Аргентины. В прошлом сезоне он привёл андалусийцев к четвёртому месту в испанской Примере.

Бериццо в сезоне-2016/17 возглавлял «Сельту». Под его руководством команда заняла 13-е место в чемпионате Испании, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.

Источник: Официальный сайт ФК "Севилья" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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