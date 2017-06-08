«Милан» договорился с «Лацио» о приобретении Кейта Бальде и Бильи за € 50 млн

«Милан» договорился с «Лацио» о переходе полузащитника римлян Лукаса Бильи, а также нападающего Кейта Бальде. Оба игрока перейдут в «Милан» за € 50 млн, по трансферу предусмотрены также бонусные выплаты, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Однако известно, что сам Кейта хотел бы перейти в «Ювентус» и будет ожидать предложения от туринского клуба, прежде чем начать переговоры с «Миланом».
Кейта Бальда в сезоне-2016/17 провёл 34 матча за «Лацио», в которых отметился 16 голами и 6 результативными передачами. Лукас Билья сыграл в 34 матчах, забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса. Оба футболиста отказались продлевать контракт с римским клубом, их действующие соглашения рассчитаны до 2018 года.