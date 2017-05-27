Линекер: у Кейна есть нахальность, которая отличает лучших игроков от хороших

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер высоко оценил потенциал молодых игроков сборной Англии.
«У сборной Англии есть игроки, которые не позволят нам упасть. Я смотрю на Рашфорда, ему 19 лет и он бьет штрафные в „МЮ“ на глазах Златана Ибрагимовича и Поля Погба. Видя это, я думаю о том, что так же смело себя вел Пол Гаскойн.
Нам немного рано выигрывать чемпионат мира, но посмотрите на таких молодых талантов, как Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Деле Алли и Рахим Стерлинг. К том же у нас есть интересные центральные защитники — Майкл Кин и Джон Стоунз, например. Этим ребятам есть в чём прибавлять, но в некоторых из них явно имеется что-то особенное. Кейну, например, все равно на дистанцию до ворот и соперников, он бьет отовсюду как Криштиану Роналду. Я не сравниваю его с Роналду, это будет несправедливо, но у Кейна есть эта нахальность, почти высокомерие, которое отличает лучших футболистов от хороших", — цитирует Линекера The Times.