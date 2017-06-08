Сампаоли: в сборной Аргентины высокая конкуренция, но будем иметь в виду Агуэро

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что не отказался от услуг нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Последний не был вызван наставником «альбиселесте» на предстоящие товарищеские матчи с национальными командами Бразилии (9 июня) и Сингапура (13 июня).
«Мы отлично знаем Агуэро. Ценим его игру в «Манчестер Сити». В сборной Аргентины очень высокая конкуренция, но будем иметь в виду Агуэро. Мы побеседуем с ним, чтобы понять, как он себя чувствует. Думаю, он будет нам очень полезен», — приводит слова Сампаоли Ole.
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