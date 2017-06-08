«Барселона» заработает € 14 млн за участие в Международном кубке чемпионов

«Барселона» заработает € 14 млн за участие летом в розыгрыше Международного кубка чемпионов, передаёт Mundo Deportivo. Эта сумма является рекордной для каталонского клуба с точки зрения его предсезонных поездок.
На турнире подопечные Эрнесто Вальверде сыграют с туринским «Ювентусом» (22 июля), «Манчестер Юнайтед» (26 июля) и мадридским «Реалом» (29 июля). За игру с «Реалом» сине-гранатовые получат € 6 млн, а за остальные матчи – по € 4 млн.
Таким образом, состоится первое испанское «класико» в истории между «Барселоной» и «Реалом» в США.
Международный кубок чемпионов — ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир. В нём преимущественно участвуют клубы из Европы, которые играют матчи в США и в некоторых случаях в Канаде.