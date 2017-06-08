Месси: с удовольствием завершил бы карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что хотел бы повесить бутсы на гвоздь в каталонском клубе. Того же самого хотят руководство и болельщики сине-гранатовых.
«Я с удовольствием завершил бы карьеру в «Барселоне». Это то, чего я всегда хотел и о чём мечтал», — приводит слова Месси ESPN.
Ранее сообщалось, что Месси достиг с «Барселоной» принципиального соглашения относительно продления контракта. Ожидается, что контракт будет подписан по схеме «3+1», а сумма отступных за Месси возрастёт с € 250 млн до € 400 млн. Предполагается, что подписание соглашения произойдёт не ранее 30 июня.