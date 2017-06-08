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«Реал» попытается приобрести Мбаппе, если продаст Бэйла

8 июня 2017, четверг. 11:07. Футбол

Руководство мадридского «Реала» попытается приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, если продаст одного из своих ведущих футболистов, сообщает Marca.

Согласно информации источника, этим футболистом наверняка будет полузащитник Гарет Бэйл. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже обсуждал с президентом клуба Флорентино Пересом этот вопрос. Зидан, в частности, сказал Пересу, что для него было бы очень сложно найти место в основном составе для Мбаппе при нынешнем подборе игроков. В любом случае в «Королевском клубе» очень хотят приобрети Мбаппе, считая его самым многообещающим футболистом Европы.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Монако ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Трансферы
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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