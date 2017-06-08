Капелло: Зидан привил «Реалу» немного итальянского стиля

Бывший тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло, работавший с командой в 1996-1997 и 2006-2007 годах, прокомментировал успех Зинедина Зидана на посту мадридского клуба.
«Две победы подряд в Лиге чемпионов стали для меня неожиданными. Зидан обладает харизмой, поэтому в раздевалке «Реала» всегда спокойно. Зизу также очень скромный, это другое отличное качество. Также он управляет командой в тактическом плане. Он привил «Реалу» немного итальянского стиля. «Реал» не только атакует, но и обороняется. И они делают это хорошо», — цитирует Капелло AS.
Зинедин Зидан, будучи футболистом с 1996 по 2001 год, играл в Италии за «Ювентус», откуда перебрался в «Реал». С мадридцами 44-летний француз выиграл чемпионат Испании сезона-2016/17, дважды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.