Ефремов: появление в России компании bwin принесёт российскому футболу пользу

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал выход букмекерского бренда bwin на российский рынок.
«Надеюсь, что появление в России компании bwin принесёт российскому футболу пользу, в том числе и в финансовом плане. Мы все долго ждали, когда у нас появится крупная зарубежная компания, и это произошло. bwin – мегакомпания, которая известна во всём мире. Все более-менее успешные футбольные лиги сотрудничают с букмекерами, и это хороший пример. У нас долго длилась история с размещением рекламы. Сейчас пришли к знаменателю, что, если конторы не запрещены, участвуют в жизни общества и принимают ставки, почему бы с ними не сотрудничать?» — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
7 июня GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства. В ближайшее время совместная компания двух холдингов bwin.ru начнёт приём интерактивных ставок в России.