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Ефремов: появление в России компании bwin принесёт российскому футболу пользу

8 июня 2017, четверг. 13:21. Футбол

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал выход букмекерского бренда bwin на российский рынок.

«Надеюсь, что появление в России компании bwin принесёт российскому футболу пользу, в том числе и в финансовом плане. Мы все долго ждали, когда у нас появится крупная зарубежная компания, и это произошло. bwin – мегакомпания, которая известна во всём мире. Все более-менее успешные футбольные лиги сотрудничают с букмекерами, и это хороший пример. У нас долго длилась история с размещением рекламы. Сейчас пришли к знаменателю, что, если конторы не запрещены, участвуют в жизни общества и принимают ставки, почему бы с ними не сотрудничать?» — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

7 июня GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства. В ближайшее время совместная компания двух холдингов bwin.ru начнёт приём интерактивных ставок в России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
GVC Holdings Игорь Ефремов bwin Игорный бизнес ООО «Диджитал Беттинг»
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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