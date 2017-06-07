Сергеев: через три года bwin.ru планирует войти в топ-3 на российском рынке

CEO bwin Россия Дмитрий Сергеев на презентации совестного проекта GVC Holdings и Rambler & Co рассказал об истории создания бренда и его планах.

«bwin.ru — это результат нашей двухгодовой работы, за это время был пройдён большой путь. Это совместный проект двух крупных холдингов — GVC Holdings и Rambler&Co.

Когда мы начинали этот проект, российское законодательство в области онлайн-беттинга находилась в зародыше. Многие скептически относились к нашей идее. Теперь же букмекерская отрасль оптимизирована, мы правильно прочувствовали тренд.

Мы оцениваем годовой объём российского рынка онлайн-беттинга в 140 млрд рублей. Каждый год 2,5 миллиона человек делают ставки в России, из них 1 миллион делает ставки почти каждый месяц. Это наша потенциальная аудитория.

Ориентировочно в сентябре 2017 года bwin.ru начнёт приём ставок. Мы фокусируемся на интерактивных ставках — на вашем компьютере и мобильном телефоне. Никакого оффлайна не будет.

По причине отсутствия ППС верификация будет осуществляться с помощью сотрудников, которые будут выезжать непосредственно к игрокам домой или в офис. Считаю, что за подобным подходом будущее, многие БК, по нашей информации, сейчас также прорабатывают подобный метод верификации.

Через три года bwin.ru планирует войти в топ-3 среди стран и занять 10 % российского рынка", — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

7 июня GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства, целью которого является предоставление букмекерских услуг россиянам. GVC предоставит технологическую платформу, службы поддержки и инновационную систему приёма ставок, а также лицензию на использование всемирно известного торгового знака bwin. В ближайшее время будет запущен новый сайт bwin.ru, который будет доступен в десктопной и мобильной версиях, а также мобильные приложения.



GVC Holdings — игорная онлайн-компании со штаб-квартирой на острове Мэн. Акции GVC Holdings торгуются на Лондонской фондовой бирже. Помимо bwin, GVC Holdings также принадлежат права на бренды Sportingbet, bwin.party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.



ООО «Диджитал Беттинг» — российская букмекерская компания, оказывающая услуги на основании лицензии № 31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года.