В. Березуцкий: ЦСКА для меня больше, чем футбольный клуб — это родной дом

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал решение продлить контракт с «армейцами». Договор рассчитан до конца сезона-2017/18.
«ЦСКА для меня больше, чем футбольный клуб – это родной дом, здесь ты чувствуешь себя раскованно и комфортно. Знаю почти каждого сотрудника: от генерального директора до уборщицы. Такое единение команды, работников клуба и болельщиков отличает нас от других», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе клуба.
8 мая контракты на год также продлили защитники Алексей Березуцкий и Сергей Игнашевич.
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и Игнашевичем