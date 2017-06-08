Бабаев: ЦСКА помогает Чепчугову. Думаю, он останется в РФПЛ

ЦСКА помогает голкиперу Сергею Чепчугову найти новую команду. Об этом рассказал генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев. 28 мая москвичи сообщили об уходе 31-летнего футболиста. Также ЦСКА ведёт переговоры с полузащитником Зораном Тошичем о продлении контракта. Договор 30-летнего серба истекает 30 июня 2017 года.
«Контракт Тошича? Переговоры ведутся. Чепчугов? Есть варианты, думаю, он останется в Премьер-Лиге», — рассказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Зоран Тошич играет в ЦСКА с 2010 года. Тогда же в команду пришёл и Сергей Чепчугов.
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