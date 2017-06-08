В 1-м туре РФПЛ-2017/18 «Спартак» примет «Динамо», «Зенит» полетит в Хабаровск

Стал известен предварительный календарь первого тура российской Премьер-Лиги-2017/18. Действующий чемпион России «Спартак» дома сыграет с вернувшимся в элиту «Динамо». Серебряный призёр ЦСКА поедет в гости к «Анжи», а бронзовый призёр «Зенит» — к «СКА-Хабаровск». Турнир стартует 16 июля и завершится 13 мая.
«Предварительный календарь 1-го тура сезона-2017/18, который стартует 16 июля: „Анжи“ – ЦСКА, „Локомотив“ – „Арсенал“, „СКА-Хабаровск“ – „Зенит“, „Рубин – Краснодар“, „Тосно“ – „Уфа“, „Спартак“ – „Динамо“, „Урал“ – „Ростов“, „Ахмат“ – „Амкар“», — сообщается в «инстаграме» «Ахмата».