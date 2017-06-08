Алексис: я сосредоточен на Кубке конфедераций, об остальном позаботится агент

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес в ответ на вопрос о своём будущем заявил, что сконцентрирован на Кубке конфедераций—2017, а его делами занимается агент.
«Я пока лишь смотрю за тем, что делает мой агент. На данный момент я сосредоточен на Кубке конфедераций, об остальном позаботится агент. Вместе с руководством „Арсенала“ он найдёт для меня лучший вариант. Сейчас мои мысли только о сборной», — приводит слова Санчеса Goal.
Текущий контракт Алексиса с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. Фаворитом в борьбе за 28-летнего форварда считается «Бавария».
«Арсенал» предложит Санчесу и Озилу контракты, в сумме превышающие € 34 млн