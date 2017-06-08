Степанец перешёл в «Балтику»

«Балтика» официально объявила о переходе защитника Павла Степанца, известного по выступлениям в Премьер-Лиге в составе «Мордовии». Договор рассчитан на один сезон с возможностью дальнейшего продления ещё на один год.
Степанец является воспитанником киевской академии футбола, а уже в 16 лет он заключил профессиональный контракт с московским ЦСКА. В составе «Мордовии» Павел стал победителем ФНЛ в сезоне-2011/2012 и дебютировал в РФПЛ.
Кроме того, он выступал за следующие клубы: «Спартак» (Нижний Новгород), «Динамо-2» (Киев), «Урал» (Екатеринбург), «Уфу» (Башкирия) и «Факел» (Воронеж). Также призывался под знамёна юношеской и молодёжной сборных Украины.