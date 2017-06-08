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«Балтика» усилилась экс-форвардом «Томи» и «Факела» Касьяном

8 июня 2017, четверг. 19:55. Футбол

«Балтика» на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с нападающим Александром Касьяном. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

В прошлом сезоне украинский футболист защищал цвета «Факела», а до этого выступал в России за «Томь» и «Химик». Профессиональную карьеру Касьян начинал в донецком «Шахтёре», а продолжил в мариупольском «Ильичёвце», луганской «Заре» и львовских «Карпатах», где он провёл в общей сложности почти 100 матчей. Также 28-летний футболист выступал за юношескую и молодёжную сборные Украины.

Экс-игрок «Спартака» Ахмедов перешёл в «Балтику»
Источник: Официальный сайт ФК "Балтика" Сообщить об ошибке
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8 июня 2017, четверг
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