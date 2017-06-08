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Эдерсон: мои две главные цели в «Манчестер Сити» — победа в АПЛ и Лиге чемпионов

8 июня 2017, четверг. 23:10. Футбол

Новичок «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес поделился ожиданиями от выступлений в составе английского клуба. «Горожане» заплатили «Бенфике» за 23-летнего вратаря € 40 млн.

«Я всегда смотрел английский чемпионат по телевидению. У меня сложилось впечатление, что это очень интенсивная лига, игра идёт от штрафной до штрафной. Трибуны всегда заполненные, а стадионы приятно выглядят. В Англии очень увлекательный футбол. АПЛ мотивирует любого игрока, и я готов.

Что касается моих амбиций, то я хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Это мои две главные цели в футболке «Манчестер Сити», — цитирует Эдерсона пресс-служба клуба.

Источник: Официальный сайт "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Эдерсон Мораес
Новости. Футбол
8 июня 2017, четверг
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