Эдерсон: мои две главные цели в «Манчестер Сити» — победа в АПЛ и Лиге чемпионов

Новичок «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес поделился ожиданиями от выступлений в составе английского клуба. «Горожане» заплатили «Бенфике» за 23-летнего вратаря € 40 млн.
«Я всегда смотрел английский чемпионат по телевидению. У меня сложилось впечатление, что это очень интенсивная лига, игра идёт от штрафной до штрафной. Трибуны всегда заполненные, а стадионы приятно выглядят. В Англии очень увлекательный футбол. АПЛ мотивирует любого игрока, и я готов.
Что касается моих амбиций, то я хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Это мои две главные цели в футболке «Манчестер Сити», — цитирует Эдерсона пресс-служба клуба.