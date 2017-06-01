«Бенфика» объявила о переходе Эдерсона в «Манчестер Сити» за € 40 млн

Голкипер «Бенфики» Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити». Об этом говорится в заявлении лиссабонского клуба. Футболист обошёлся «горожанам» в € 40 млн. Ранее сообщалось о сумме в € 45 млн.
На такой сумме настаивала «Бенфика», которая владела только 50% прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute, которым владеет известный футбольный агент Жорже Мендеш.
На какой срок рассчитан контракт с 23-летним бразильцем, неизвестно. Ранее сообщалось, что Эдерсон подпишет пятилетний договор.
Голкипер «Бенфики» Эдерсон успешно прошёл медосмотр в «Манчестер Сити»