Жулиано получил культовый 10-й номер в сборной Бразилии

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано будет играть под 10-м номером в ближайших матчах сборной Бразилии с командами Аргентины (9 июня) и Австралии (13 июня), сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.
Под 10-м номером в сборной Бразилии обычно выступает Неймар, но в этот раз форвард «Барселоны» не был вызван в национальную команду. Этот номер считается культовым в Бразилии, и его обладателями прежде были такие легенды, как Пеле, Зико и Ривалдо.
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, который вернулся в сборную Бразилии после травмы, получил 9-й номер.
Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Австралией