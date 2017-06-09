Дубль Пулишича принёс США победу в отборочном матче ЧМ с Тринидадом и Тобаго

Сборная США одержала победу в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира над национальной командой Тринидада и Тобаго со счётом 2:0. Матч проходил в Денвере (США) на стадионе «Дикс Спортинг Гудс Парк».
На 52-й минуте полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич открыл счёт после передачи Деандре Йедлина, а на 62-й минуте Пулишич оформил дубль — на этот раз еу ассистировал Жози Алтидор.
После шести игр сборная США занимает первое место в группе C, имея 13 очков. Сборная Тринидада и Тобаго располагается на второй строчке, в её активе 11 очков.