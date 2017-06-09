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Бесник Хаси стал главным тренером греческого «Олимпиакоса»

9 июня 2017, пятница. 05:29. Футбол

Албанский тренер Бесник Хаси назначен на пост наставника греческого «Олимпиакоса», сообщает официальный сайт клуба.

Хаси начал свою тренерскую деятельность в 2009 году в бельгийском «Андерлехте», став помощником главного тренера. В марте 2014 года он занял должность главного тренера клуба, в первом же сезоне выиграв чемпионат и Суперкубок Бельгии, а также получив награду лучшему тренеру года. В июне 2016 года он возглавил польскую «Легию», однако был уволен после 18 матчей во главе команды.

Бесник Хаси сменил бывшего тренера «Олимпиакоса» Такиса Лемониса, под руководством которого клуб выиграл чемпионат Греции в минувшем сезоне.

«Олимпиакос» стал чемпионом Греции в седьмой раз подряд
Источник: Официальный сайт ФК "Олимпиакос" Сообщить об ошибке
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