Харт: сборная Англии должна научиться иначе играть в матчах на вылет

Голкипер сборной Англии и «Манчестер Сити», проведший минувший сезон на правах аренды в «Торино», Джо Харт рассказал о сборной Англии под руководством Гарета Саутгейта и своём месте в национальной команде.
«Совершенно ясно, что сохранить место в сборной можно только в том случае, если постоянно играть за клуб. Гарету Саутгейту не нужно напоминать мне об этом. Так что мне предстоит срочно решать этот вопрос. Но в настоящее время я рад быть частью сборной Англии, и сделаю здесь все, что в моих силах, а остальное приложится.
Наша сборная очень хочет выиграть титулы для страны. Мы хотим выиграть для самих себя, для своих родных. Это самое главное. Что было — то было, этого уже не изменить. Что наше выступление на последнем чемпионате мира, что победа Германии в Бразилии — это всё в прошлом. Теперь всё снова в наших руках.
Нам нужно научиться концентрироваться в решающие моменты, иначе играть в матчах на вылет. Тренер отметил, что отборочный турнир обычно не представляет для нашей команды особых сложностей. Надо завоевать путевку в Россию, выйти там в плей-офф, и именно на этой стадии все должно поменяться
Я один из самых старых в команде. Мне нравится энергия моих партнёров, этих молодых парней, и их свежий взгляд на жизнь. Некоторым ребятам, с которыми я общался, как будто и 15 еще нет, независимо от фактического возраста! Возраст для них — не больше, чем цифры. Вот хотя бы Маркус Рэшфорд — у него есть опыт побед, а ведь осенью ему стукнет только 20", — приводит слова Харта официальный сайт FIFA.
10 июня состоится игра отборочного цикла ЧМ-2018 Шотландия — Англия.