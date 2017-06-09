Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Барселона» не рассчитывает на Тельо и Матьё

9 июня 2017, пятница. 09:04. Футбол

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо в следующем сезоне не будет защищать цвета каталонского клуба, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает на него, и клуб выставит его на трансфер. Тельо, игравший на правах аренды за «Фиорентину», получил предложение от «Олимпиакоса», однако до переговоров между клубами дело пока не доходило.

Защитник Жереми Матьё также должен покинуть «Барселону». Испанский гранд уже предлагала его тому же «Олимпиакосу». Ранее сам Матьё сообщил партнёрам по команде, что покидает «Барселону».

Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Барселона Жереми Матьё Кристиан Тельо
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
10:19 В своей команде из 11 лучших игроков Алаба предпочёл Окочу Неймару
10:10 «Ростов» объявил об уходе Джанаева
09:56 Роналду не сыграет против «Барселоны» и может не сыграть в Суперкубке УЕФА
09:55 Тотти в последнем матче за «Рому» намеренно хотел не забить пенальти
09:43 Шаймиев: думаю снизить неоправданный бюджет «Рубина», он как красная тряпка
09:40 Месси продлит контракт с «Барселоной» на четвёртый год, если сам этого захочет
09:32 Сборная Кот-д’Ивуара хочет во что бы то ни стало обыграть Гвинею в честь Тиоте
09:24 Президент «Рубина»: Бердыев нужен, чтобы поднять дух команды и болельщиков
09:20 Главный тренер «Уфы» Семак стал обладателем лицензии «УЕФА-Pro»
09:12 Клементе: главное достоинство Круиффа не в стиле игры «Барселоны»
09:04 «Барселона» не рассчитывает на Тельо и Матьё
09:03 Аргентина – Бразилия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:05
08:29 Харт: сборная Англии должна научиться иначе играть в матчах на вылет
08:26 Хесуса Наваса не устроило предложение «Севильи»
08:10 «Шальке-04» уволит Вайнцирля с поста главного тренера
08:08 Кастро: если Витоло хочет покинуть «Севилью», должны заплатить сумму отступных
07:59 Слуцкий: у Англии сильнейший за 10 лет состав, но ей не хватает уверенности
07:39 Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар
07:27 Китайский клуб предложил за Роналду € 200 млн, а игроку — € 120 млн в год
07:25 Асенсио: освистывание Пике? Люди вольны в выражении своих эмоций
07:10 Мексика обыграла Гондурас, Коста-Рика сыграла вничью с Панамой в отборе ЧМ
06:56 «Тоттенхэм Хотспур» нацелился на защитника «Боруссии» Д Гинтера
06:55 Лучшие голы Роналду, Бензема и Бэйла за «Реал» в Примере сезона-2016/17
06:55 Отчим Хамеса: была бы моя воля, посоветовал бы Хамесу покинуть «Реал»
06:30 Вратарь «Параны» перенёс операцию на лице после травмы в игре Кубка Бразилии
06:23 Нобоа: не ожидал контракта с «Зенитом», а карьеру хочу завершить в «Эмелеке»
05:39 Эквадор сыграл вничью с Венесуэлой в товарищеском матче
05:29 Бесник Хаси стал главным тренером греческого «Олимпиакоса»
04:59 Дубль Пулишича принёс США победу в отборочном матче ЧМ с Тринидадом и Тобаго
04:51 Саудовская Аравия извинилась за неучастие сборной в минуте молчания
03:47 Голкипер «СКА-Хабаровск» Довбня сделал татуировку в честь выхода в РФПЛ
03:17 Кейн: хочу стать футболистом мирового класса и выиграть «Золотой мяч»
02:39 «Манчестер Сити» может отдать Браво в аренду «Лиллю»
02:13 Экс-форвард «Баварии» Герреро принёс Перу победу в товарищеской игре с Парагваем
01:49 Модрич в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии
01:16 Женская сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче
00:50 Слуцкий посоветовал англичанам приехать в Россию на ЧМ-2018
00:46 Судьям ФНЛ повысят гонорары
00:38 Британский журналист: Слуцкий превосходно говорит по-английски и любит шутить
00:29 Бутко — о поражении от Мальты: не обещаю, что с Финляндией такое не повторится
00:24 Слуцкий: хочу работать в АПЛ, но готов начать с Чемпионшипа
00:21 Куаджа ушёл из «Слуцка» ради переезда в Россию
00:20 Кураньи не жалеет о завершении карьеры
00:11 Слуцкий: успех в Англии стал бы главным достижением в моей карьере
00:03 Защитник «Аталанты» Конти близок к переходу в «Милан»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится товарищеский матч Россия - Чили?
Архив →
© championat.com, 2000–2017