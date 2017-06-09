«Барселона» не рассчитывает на Тельо и Матьё

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо в следующем сезоне не будет защищать цвета каталонского клуба, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает на него, и клуб выставит его на трансфер. Тельо, игравший на правах аренды за «Фиорентину», получил предложение от «Олимпиакоса», однако до переговоров между клубами дело пока не доходило.
Защитник Жереми Матьё также должен покинуть «Барселону». Испанский гранд уже предлагала его тому же «Олимпиакосу». Ранее сам Матьё сообщил партнёрам по команде, что покидает «Барселону».