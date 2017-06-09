Хавбек «Рубина» Ахметов: Грасия многое для меня сделал, жаль, что так получилось

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов прокомментировал отставку главного тренера Хави Грасии, а также поделился ожиданиями от нового сезона.
«Конечно, жаль, что так произошло. Он многое для меня сделал. Поверил в меня, многому научил, но это уже пройденный этап. Возвращение Бердыева? Все знают, что это очень хороший тренер. Я надеюсь, что многому у него научусь.
Впереди у нас большая работа, мы чувствуем, что находимся в долгу перед болельщиками», — цитирует Ахметова «БИЗНЕС Online».
В минувшем сезоне РФПЛ Ильзат Ахметов принял участие в 12 матчах (9 в основном составе) и отдал 2 результативных паса.
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