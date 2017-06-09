Бердыев: очень рад вернуться в «Рубин», это наш дом, будем работать

Курбан Бердыев, который достиг принципиальной договорённости с «Рубином» о назначении на пост главного тренера казанского клуба, рассказал, что рад своему возвращению в стан казанской команды.
«Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», — цитирует Бердыева официальный сайт казанского клуба.
Бердыев уже работал с казанцами. Было это с 2001 по 2013 год. Под его руководством «Рубин» выиграл два чемпионских титула РФПЛ, дважды бронзу чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка страны, Кубок Содружества и ФНЛ.