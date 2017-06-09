«Рубин» достиг принципиальной договоренности с Бердыевым

Руководство «Рубина» определилось с новым главным тренером. Им станет Курбан Бердыев, который не так давно покинул пост вице-президента-тренера «Ростова». Стороны достигли принципиальной договорённости, о чём говорится на официальном сайте «Рубина». 64-летний специалист сменил на тренерском мостике испанца Хави Грасию, который накануне покинул казанский клуб.
Курбан Бердыев уже тренировал «Рубин». Было это с 2001 по 2013 год. Под его руководством казанцы дважды выиграли золото РФПЛ, столько же раз бронзу чемпионата России, Кубок России, два суперкубка страны, Кубок Содружества и ФНЛ.
Грасиас, ***! Сколько стоил провальный испанский эксперимент «Рубина»
«Рубин» расторг контракт с Хави Грасией. Период испанца в казанском клубе запомнится только гигантскими тратами на трансферном рынке.