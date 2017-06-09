Саяхов: контракт с Бердыевым планируется долгосрочный, он уже приступил к работе

Генеральный директор ФК «Рубин» Рустам Саяхов прокомментировал возвращение в команду Курбана Бердыева, с которым достигнута принципиальная договорённость. 64-летний специалист возглавит казанский клуб и подпишет долгосрочный контракт.
«Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошёл медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы», — рассказал Саяхов в интервью пресс-службе клуба.