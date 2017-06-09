Кучук – новый главный тренер «Ростова»

Белорусский специалист Леонид Кучук назначен на пост главного тренера «Ростова». Об этом говорится на официальном сайте клуба. Договор с 57-летним тренером подписан по системе «1+1».
Помогать Леониду Кучуку в «Ростове» будут Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер), Дмитрий Кириченко (тренер).
Напомним, что Кириченко входил в тренерский штаб бывшего главного тренера Курбана Бердыева, который 9 июня был представлен в качестве главного тренера «Рубина».
«Ростов» – болельщикам: санкции ждут тех, кто ноет и пишет, что клуб ждёт развал