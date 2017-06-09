Д. Билялетдинов: переговоры с ФК «Арарат» — полнейший бред

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов опроверг информацию некоторых СМИ по поводу того, что он может стать футболистом столичного «Арарата», который в следующем сезоне выступит в ПФП.
«О переговорах с «Араратом» сам узнал из прессы. Это всё полнейший бред. Думаю, после 15 июня о моём будущем станет всё известно. Подождите недельку», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
В прошлом сезоне 32-летний футболист не провёл за казанскую команду ни одного матча в Премьер-Лиге.