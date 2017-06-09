Россия — Чили: Алексис Санчес остался на скамейке запасных

Сборная Чили объявила стартовый состав на товарищеский матч с командой России. Лидер южноамериканцев Алексис Санчес остался на скамейке запасных.
Чили: Эррера, Хара, Медель, Исла, Босежур, П. Эрнандес, Видаль, Арангис, М. Родригес, Фуэнсалида, Варгас.
Запасные: Тосельи, Мена, Роко, П. Диас, Марипан, Сильва, Гутьеррес, Пуч, Сагаль, Санчес, Валенсия, Пинарес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Россия – Чили. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с командой Чили