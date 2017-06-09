Фурсенко — болельщикам: обещаю, «Зенит» будет побеждать за явным преимуществом

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с поклонниками петербургской команды заявил, что у него в приоритете всегда будут болельщики, рассказал о планах по устранению недочётов на новом стадионе, а также об основной задаче, стоящей перед сине-бело-голубыми в следующем сезоне.
«Основная моя задача — зрелищная игра и работа на болельщиков. Если не будет болельщиков, не будет ничего остального. Я был председателем маркетингового отдела УЕФА, хорошо знаю экономику футбола, знаю, как осуществляется взаимодействие между клубами и его поклонниками. В приоритете у меня всегда будут болельщики — это я вам обещаю. Мы будем встречаться регулярно, мне очень интересно и важно знать ваше мнение, и мы будем постоянно в контакте.
Конечно, на стадионе ещё много недоделок и недочётов. После Кубка конфедераций мы начнём их исправлять. Главное, чтобы всем зрителям было удобно. Например, представители виража жалуются на плохую акустику — мы постараемся исправить эту проблему. Все конструктивные предложения будут услышаны, нужно просто разумно подойти ко всем вопросам, чтобы это не сказалось на безопасности и комфорте. Свои пожелания вы можете оставлять на сайте и присылать на почту клуба.
Прошлый сезон стал хорошим уроком. Мы сами проиграли «Спартаку». Злее будем теперь. Нам нужно побеждать за явным преимуществом. Это будет основной нашей задачей. Все в команде это понимают, и я обещаю, что так будет», — приводит слова Фурсенко официальный сайт «Зенита».