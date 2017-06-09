Менез стал одноклубником Это'О в Турции

Французский нападающий Жереми Менез продолжит карьеру в Турции. «Антальяспор» на своём официальном сайте объявил о переходе 30-летнего форварда из «Бордо». Контракт с Менезом рассчитан на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Менез перебрался в «Бордо» в августе прошлого года из «Милана». В составе французской команды нападающий провёл 31 матч, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, что за «Антальяспор» выступает бывший футболист «Анжи» 36-летний камерунский форвард Самуэль Это'О.