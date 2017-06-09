Сборная России в Москве сыграла вничью с Чили

Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Чили. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:1.
На 56-й минуте Алексис Санчес из глубины сделал заброс в штрафную на ход Маурисио Исле, а тот ворвался в свободную зону и пробил мимо Игоря Акинфеева. Через 11 минут Дмитрий Комбаров с углового навесил в центр штрафной — Виктор Васин выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в угол ворот чилийцев.
Сборные России и Чили сыграют на предстоящем Кубке конфедераций — 2017. Хозяева турнира попали в группу с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой, а южноамериканцы — с Германией, Австралией и Камеруном.