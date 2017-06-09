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Сборная России в Москве сыграла вничью с Чили

9 июня 2017, пятница. 20:54. Футбол

Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Чили. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:1.

На 56-й минуте Алексис Санчес из глубины сделал заброс в штрафную на ход Маурисио Исле, а тот ворвался в свободную зону и пробил мимо Игоря Акинфеева. Через 11 минут Дмитрий Комбаров с углового навесил в центр штрафной — Виктор Васин выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в угол ворот чилийцев.

Сборные России и Чили сыграют на предстоящем Кубке конфедераций — 2017. Хозяева турнира попали в группу с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой, а южноамериканцы — с Германией, Австралией и Камеруном.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
09 июня 2017, пятница. 19:00 МСК
Россия
1 : 1
Чили
0:1 – Исла – 56, 1:1 – Васин – 67

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Кубок конфедераций товарищеские матчи
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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