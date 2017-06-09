Судья Карасёв не будет наказан переводом в ФНЛ

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью нескольким российским изданиям, включая «Чемпионат», опроверг слухи о том, что известный российский арбитр Сергей Карасёв может начать сезон в ФНЛ.
«Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьёзный арбитр. Нам нужен серьёзный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасёва? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость. Карасёв, Безбородов, Егоров — всё это арбитры высокого уровня. Молодёжь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать», — отметил Мутко.