Полузащитник Новой Зеландии Туилома: с нетерпением готовимся к матчу с Россией

Полузащитник сборной Новой Зеландии Билл Туилома поделился впечатлениями от прибытия в Санкт-Петербург для участия в Кубке конфедераций и отметил, что его команда с нетерпением ждёт матча со сборной России.
«У нас был очень ранний перелёт, но здорово прибыть сюда заранее и обустроиться. Всё встало на свои места и ощущается очень реально. Все наши парни с нетерпением хотят приступить к тренировкам и начать готовиться к первой игре против России», — приводит слова Туиломы официальный сайт Футбольной Федерации Новой Зеландии.
Сборная Новой Зеландии попала в группу А, где сыграет с Россией, Португалией и Мексикой. Первый матч новозеландцы проведут 17 июня против России на стадионе «Санкт-Петербург».