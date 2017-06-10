Мартинес: было тяжело сохранить игроков в тонусе в разгар отпусков

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвёл итоги матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира – 2018 с Эстонией. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«Это был действительно тяжёлый матч. Было тяжело сохранить игроков в тонусе в разгар отпусков, но мы были сконцентрированны и терпеливы и сумели сохранить командную дисциплину. Игра была непростой, второй гол стал очень важным. Возможно, мы должны были забить его раньше, ведь создали много моментов. Самое главное — мы держали игру под контролем и не пропустили в свои ворота», — приводит слова Мартинеса Goal.